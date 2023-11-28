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Кондо в Нижняя Саксония, Германия

Кондо В архив
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2 объекта найдено
Кондо 2 комнаты в Velber, Германия
Кондо 2 комнаты
Velber, Германия
Комнаты 2
Площадь 53 м²
Количество этажей 4
Новая 2-х комнатная квартира в привлекательном квартале Ганновера - Вассерштадт Лиммер. Со…
€430,000
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+491729534807 info@estate-service24.de
Кондо 3 комнаты в Oerie, Германия
Кондо 3 комнаты
Oerie, Германия
Комнаты 3
Площадь 90 м²
Количество этажей 4
Предлагаемая 3-комнатная квартира находится на 2-м этаже многоквартирного дома - новостройке…
€500,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+491729534807 info@estate-service24.de

Параметры недвижимости в Нижняя Саксония, Германия

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