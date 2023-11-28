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Отели в Нижняя Саксония, Германия

коммерческая недвижимость
28
магазины
4
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2 объекта найдено
Отель с кредитом / ипотекой в Нижняя Саксония, Германия
Отель с кредитом / ипотекой
Нижняя Саксония, Германия
Площадь 5 384 м²
Германия Нижняя Саксония г. Брауншвейг Большой новый отель 4**** …
€30,00 млн
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Отель в Нижняя Саксония, Германия
Отель
Нижняя Саксония, Германия
Германия Федеральная земля Нижняя Саксония г.Ганновер   Отель 3,5* р…
€3,65 млн
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