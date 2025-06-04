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Жильё в Ломар, Германия

2 объекта найдено
Квартира 9 спален в Birk, Германия
Квартира 9 спален
Birk, Германия
Количество спален 9
Площадь 690 м²
в доме 10 квартир +1 квартира в пристройке - все выгодно сданы в аренду  есть 10 гаражей …
$785,421
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Квартира 2 спальни в Birk, Германия
Квартира 2 спальни
Birk, Германия
Количество спален 2
Площадь 41 м²
Дом ухожен! Хорошее расположение в самом центре города и в районе. (рядом пешеходная зон…
$73,989
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