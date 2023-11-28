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Виллы в Landkreis Offenbach, Германия

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1 объект найдено
Вилла 9 комнат с парковкой в Dreieich, Германия
Вилла 9 комнат с парковкой
Dreieich, Германия
Комнаты 9
Площадь 415 м²
Количество этажей 2
Современная 9-комнатная вилла с открытым бассейном и большим участком в центре Франкфурта - …
€5,50 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
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Параметры недвижимости в Landkreis Offenbach, Германия

с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
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