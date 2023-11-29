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Квартиры-студии в район Мюнхен, Германия

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2 объекта найдено
Студия 1 комната в Kreuzpullach, Германия
Студия 1 комната
Kreuzpullach, Германия
Комнаты 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 4
1-комнатная квартира в хорошем состоянии в центральном районе Мюнхена. Индивидуальная санте…
€430,000
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
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Студия 1 комната с парковкой, с балконом в Хар, Германия
Студия 1 комната с парковкой, с балконом
Хар, Германия
Комнаты 1
Площадь 59 м²
Количество этажей 3
1-комнатная мансардная квартира с террасой на крыше находится на 3-м этаже в доме в районе М…
€570,000
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch

Параметры недвижимости в район Мюнхен, Германия

недорогая
элитная
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