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Квартиры-студии в районе Мюнхен, Германия

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2 объекта найдено
Студия 1 спальня в Eglfing, Германия
Студия 1 спальня
Eglfing, Германия
Количество спален 1
Площадь 59 м²
Количество этажей 3
1-комнатная мансардная квартира с террасой на крыше находится на 3-м этаже в доме в районе М…
$662,289
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Студия 1 спальня в Grunwalder Forst, Германия
Студия 1 спальня
Grunwalder Forst, Германия
Количество спален 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 4
1-комнатная квартира в хорошем состоянии в центральном районе Мюнхена. Индивидуальная санте…
$499,622
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Параметры недвижимости в районе Мюнхен, Германия

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