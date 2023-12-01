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Жильё в Лер, Германия

2 объекта найдено
Дом 7 спален в хорошем состоянии, с газовым отоплением, с meblirovana polnostyu в Moormerland, Германия
Дом 7 спален в хорошем состоянии, с газовым отоплением, с meblirovana polnostyu
Moormerland, Германия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€479,000
в месяц
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Дом 6 спален в хорошем состоянии, с газовым отоплением, с модемом в Rhauderfehn, Германия
Дом 6 спален в хорошем состоянии, с газовым отоплением, с модемом
Rhauderfehn, Германия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€319,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Лер, Германия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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