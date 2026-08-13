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Жилье в Эмсланде, Германия

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1 объект найдено
Дом в Papenburg, Германия
Дом
Papenburg, Германия
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Продается земельный участок 1072 м2 с построенным домом площадью 170 м2 в 26871 Papenburg …
$376,956
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Параметры недвижимости в Эмсланде, Германия

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