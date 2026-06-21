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Пентхаусы в Крефельде, Германия

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1 объект найдено
Пентхаус 4 комнаты в Крефельд, Германия
Пентхаус 4 комнаты
Крефельд, Германия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Продаётся перспективный проект под строительство 1–2 квартир в мансардном этаже дома. Имеет…
$69,772
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Параметры недвижимости в Крефельде, Германия

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