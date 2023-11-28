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Жильё в Карст, Германия

1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Карст, Германия
Квартира 2 комнаты
Карст, Германия
Комнаты 2
Площадь 68 м²
газовое отопление
€259,000
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+79786826771 avanisimov@gmail.com
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