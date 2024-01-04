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Коммерческая недвижимость в Хоппегартен, Германия

1 объект найдено
Инвестиционная возможность в новом жилом комплексе в Хоппегартен, Германия
Инвестиционная возможность в новом жилом комплексе
Хоппегартен, Германия
Число комнат 42
Площадь 5 043 м²
Инвестиционная возможность в новом жилом комплексе, трех зданиях с 42 квартирами и 21 парк…
€6,45 млн
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