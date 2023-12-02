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Виллы в Гамбург, Германия

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3 объекта найдено
Вилла 6 спален в Гамбург, Германия
Вилла 6 спален
Гамбург, Германия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Уникальная вилла на парковом участке с южной стороны в отличном месте Впечатляющая вилла ра…
€3,40 млн
в месяц
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Аталанта
Языки общения: English, Русский
Вилла 3 спальни в Гамбург, Германия
Вилла 3 спальни
Гамбург, Германия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Исторический таунхаус эпохи Вильгельма в лучшем месте недалеко от Альста Всего в нескольких…
€7,80 млн
в месяц
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Вилла 6 спален с гаражом, с садом, с отоплением в Гамбург, Германия
Вилла 6 спален с гаражом, с садом, с отоплением
Гамбург, Германия
Количество спален 6
Площадь 210 м²
Очаровательный домик расположен на северо-востоке Гамбурга в районе Вольдорф-Ольштедт, округ…
€835,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Гамбург, Германия

с видом на озеро
недорогая
элитная
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