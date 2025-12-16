Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Хаген
  4. Жилая
  5. Дуплекс

Дуплексы в Хагене, Германия

Дуплекс Удалить
Очистить
1 объект найдено
Дуплекс 5 комнат в Хаген, Германия
Дуплекс 5 комнат
Хаген, Германия
Число комнат 5
Площадь 149 м²
Количество этажей 3
Дуплех новостройка (половина дома) в 58135 Hagen (Haspe), 148,62 м2 (участок 603 м2) Полн…
$942,763
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Хагене, Германия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти