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Жильё в Хагене, Германия

2 объекта найдено
Квартира 9 спален в Хаген, Германия
Квартира 9 спален
Хаген, Германия
Количество спален 9
Площадь 690 м²
в доме 10 квартир +1 квартира в пристройке - все выгодно сданы в аренду  есть 10 гаражей …
$789,569
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Квартира 2 спальни в Хаген, Германия
Квартира 2 спальни
Хаген, Германия
Количество спален 2
Площадь 41 м²
Дом ухожен! Хорошее расположение в самом центре города и в районе. (рядом пешеходная зон…
$74,380
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Параметры недвижимости в Хагене, Германия

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