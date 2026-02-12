Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Гельзенкирхен
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Гельзенкирхене, Германия

1 объект найдено
Дом в Гельзенкирхен, Германия
Дом
Гельзенкирхен, Германия
Площадь 1 485 м²
Количество этажей 5
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ! В продаже два дома в Гельзенкирхене, которые в настоящее время пол…
$654,601
Параметры недвижимости в Гельзенкирхене, Германия

