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Доходные дома в Friedberg Hesse, Германия

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1 объект найдено
Доходный дом 1 200 м² в Friedberg Hesse, Германия
Доходный дом 1 200 м²
Friedberg Hesse, Германия
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 4
Новый 4-х этажный жилой дом (апартментхаус) в престижном пригороде Франкфурта на Майне - кур…
$10,26 млн
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Рейтинг 4.9 / 5:
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