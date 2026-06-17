Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Эссен
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Сад

Дома с садом в Эссене, Германия

;
1 объект найдено
Дом в Эссен, Германия
Дом
Эссен, Германия
Площадь 450 м²
Количество этажей 4
Продаётся многоквартирный дом в Essen Предлагается к продаже ухоженный и доходный многокв…
$765,531
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Эссене, Германия

с гаражом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти