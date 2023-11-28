Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Жилая
  4. Эрбах

Жильё в Эрбах, Германия

1 объект найдено
Дом 5 спален с балконом, с гаражом, с подвалом в Эрбах, Германия
Дом 5 спален с балконом, с гаражом, с подвалом
Эрбах, Германия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Просторный особняк с двумя окружающими садами в сказочном месте недалеко от берегов Дуная на…
€589,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти