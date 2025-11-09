Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Эммерих-ам-Райн
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Эммерих-ам-Райн, Германия

2 объекта найдено
Дом 7 комнат в Эммерих-ам-Райн, Германия
Дом 7 комнат
Эммерих-ам-Райн, Германия
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 299 м²
Количество этажей 3
Полное описание: дом 1972 года постройки площадь дома 299 м2 жилая площадь 220 м2 …
$546,047
Оставить заявку
Дом 7 комнат в Эммерих-ам-Райн, Германия
Дом 7 комнат
Эммерих-ам-Райн, Германия
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 299 м²
Количество этажей 3
Продается дом 1972 года постройки в 46446 Emmerich. Площадь дома: 299 м2 Жилая площадь…
$506,198
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти