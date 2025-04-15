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Жильё в Эммерих-ам-Райн, Германия

1 объект найдено
Дом 7 комнат в Эммерих-ам-Райн, Германия
Дом 7 комнат
Эммерих-ам-Райн, Германия
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 299 м²
Количество этажей 3
Продается дом 1972 года постройки в 46446 Emmerich. Площадь дома: 299 м2 Жилая площадь…
$506,198
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов