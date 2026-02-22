Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дуплексы в Дюссельдорфе, Германия

2 объекта найдено
Дуплекс 5 комнат в Дюссельдорф, Германия
Дуплекс 5 комнат
Дюссельдорф, Германия
Число комнат 5
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Полное описание: Дом ухожен. 1998 года постройки / 2021 модернизирован Полы с подо…
$795,835
Дуплекс 4 комнаты в Дюссельдорф, Германия
Дуплекс 4 комнаты
Дюссельдорф, Германия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Количество этажей 2
Полное описание: Половина дома на  земельном участке 470 м2. в спокойном и тихом рай…
$871,352
Параметры недвижимости в Дюссельдорфе, Германия

