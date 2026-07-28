Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Жилая
  4. Дуплекс
  5. Терраса

Дуплексы с террасой в Германии

;
Северный Рейн — Вестфалия
3
Дуплекс Удалить
Очистить
1 объект найдено
Дуплекс 8 комнат в Ellweiler, Германия
UP UP
Дуплекс 8 комнат
Ellweiler, Германия
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Отдельно стоящий дом на две семьи с бассейном, сауной, летней кухней и мастерской — без коми…
$1,02 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Частный продавец
Языки общения
Русский, Deutsch
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Германии

с гаражом
с видом на горы
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти