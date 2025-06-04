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Виллы в Дуйсбурге, Германия

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2 объекта найдено
Вилла в Дуйсбург, Германия
Вилла
Дуйсбург, Германия
Количество спален 5
Площадь 496 м²
Доходный дом в Duisburg площадь дома 496 м2 5 квартир   2 машиноместа   4 этажа
$492,051
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Вилла в Дуйсбург, Германия
Вилла
Дуйсбург, Германия
Количество спален 5
Площадь 250 м²
Дуйсбург является крупнейшим речным портом Европы у слияния рек Рейн и Рур. Численность насе…
$452,000
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Параметры недвижимости в Дуйсбурге, Германия

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