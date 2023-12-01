Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Жилая
  4. Dreieich
  5. Кондоминиумы

Кондо в Dreieich, Германия

Кондо В архив
Очистить
1 объект найдено
Кондо 3 комнаты с парковкой, с балконом в Dreieich, Германия
Кондо 3 комнаты с парковкой, с балконом
Dreieich, Германия
Комнаты 3
Площадь 68 м²
Количество этажей 6
Жилой комплекс, состоящий из нескольких высотных жилых домов и садом, предлагает своим жильц…
€680,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch

Параметры недвижимости в Dreieich, Германия

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти