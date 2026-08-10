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Жилье в Dreieich, Германия

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2 объекта найдено
Вилла 9 комнат в Sprendlingen, Германия
Вилла 9 комнат
Sprendlingen, Германия
Число комнат 9
Площадь 415 м²
Количество этажей 2
Современная 9-комнатная вилла с открытым бассейном и большим участком в центре Франкфурта - …
$6,34 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
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Вилла в Sprendlingen, Германия
Вилла
Sprendlingen, Германия
Количество спален 9
Площадь 415 м²
Количество этажей 2
Современная 9-комнатная вилла с открытым бассейном и большим участком в центре Франкфурта - …
$6,39 млн
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Параметры недвижимости в Dreieich, Германия

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