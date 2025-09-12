Показать объекты на карте Показать объекты списком
Доходные дома в Кёльне, Германия

1 объект найдено
Пакет недвижимости, состоящий из 50 квартир в регионе Кельна в Кёльн, Германия
Пакет недвижимости, состоящий из 50 квартир в регионе Кельна
Кёльн, Германия
Площадь 2 250 м²
Пакет недвижимости в пригороде Кельна включает в себя  50 квартир, сданных в аренду, и 30 па…
$6,91 млн
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch
