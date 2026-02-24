Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Кёльн
  4. Коммерческая
  5. Отель

Отели в Кёльне, Германия

Отель Удалить
Очистить
1 объект найдено
Отель 11 000 м² в Кёльн, Германия
Отель 11 000 м²
Кёльн, Германия
Площадь 11 000 м²
4-звездочный отель Riverfront в Северном Рейне-Вестфалии (NRW), Германия.170 номеров (пример…
$9,82 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти