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Отели в Бранденбург, Германия

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Отель с лифтом, с подвалом в Бранденбург, Германия
Отель с лифтом, с подвалом
Бранденбург, Германия
Площадь 9 500 м²
Германия Федеральная земля Бранденбург Отель-замок 4****   Потр…
€5,20 млн
в месяц
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