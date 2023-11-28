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Пентхаусы в Берлин, Германия

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2 объекта найдено
Пентхаус 2 спальни в Берлин, Германия
Пентхаус 2 спальни
Берлин, Германия
Количество спален 2
Пентхаус уникален не только своим расположением, но и внешним видом объекта. Всего в несколь…
Цена по запросу
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79112529002 Ms91125290002@gmail.com
Пентхаус 3 спальни в Берлин, Германия
Пентхаус 3 спальни
Берлин, Германия
Количество спален 3
Благородный пентхаус для особого качества жизни в лучшем месте: Kronprinzengär Пентхаус 8 -…
€5,58 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79112529002 Ms91125290002@gmail.com

Параметры недвижимости в Берлин, Германия

недорогая
элитная
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