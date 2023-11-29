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Дома в Баден-Вюртемберг, Германия

2 объекта найдено
Дом 5 спален с балконом, с гаражом, с подвалом в Эрбах, Германия
Дом 5 спален с балконом, с гаражом, с подвалом
Эрбах, Германия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Просторный особняк с двумя окружающими садами в сказочном месте недалеко от берегов Дуная на…
€589,000
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Замок с гаражом, с отоплением, с инфраструктурой в Баден-Вюртемберг, Германия
Замок с гаражом, с отоплением, с инфраструктурой
Баден-Вюртемберг, Германия
Площадь 700 м²
Старинный замок 16 века расположен в небольшом городке Фихтенау, Баден-Вюртемберг. Замок рас…
€1,30 млн
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Параметры недвижимости в Баден-Вюртемберг, Германия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
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