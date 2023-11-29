Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Коммерческая
  4. Баден-Вюртемберг
  5. Гостиницы, отели

Отели в Баден-Вюртемберг, Германия

коммерческая недвижимость
14
Отель В архив
Очистить
1 объект найдено
Отель с подвалом, с сауной в Баден-Вюртемберг, Германия
Отель с подвалом, с сауной
Баден-Вюртемберг, Германия
Площадь 2 975 м²
Германия федеральная земля Баден-Вюртемберг Фройденштадт   Wellness-…
€2,60 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти