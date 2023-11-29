Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Жилая
  4. Баден-Вюртемберг
  5. Замки

Замки в Баден-Вюртемберг, Германия

Замок В архив
Очистить
1 объект найдено
Замок с гаражом, с отоплением, с инфраструктурой в Баден-Вюртемберг, Германия
Замок с гаражом, с отоплением, с инфраструктурой
Баден-Вюртемберг, Германия
Площадь 700 м²
Старинный замок 16 века расположен в небольшом городке Фихтенау, Баден-Вюртемберг. Замок рас…
€1,30 млн
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Баден-Вюртемберг, Германия

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти