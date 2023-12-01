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Квартиры в Bad Homburg vor der Hoehe, Германия

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Bad Homburg vor der Hoehe, Германия
Квартира 4 комнаты
Bad Homburg vor der Hoehe, Германия
Комнаты 4
Площадь 165 м²
Количество этажей 3
Просторная 4-х комнатная квартира в новом проекте в курортном пригороде Франкфурта на Майне …
€1,05 млн
в месяц
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