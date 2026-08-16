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Квартиры в Bad Homburg vor der Hohe, Германия

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2 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Bad Homburg vor der Hohe, Германия
Квартира 4 комнаты
Bad Homburg vor der Hohe, Германия
Число комнат 4
Площадь 165 м²
Количество этажей 3
Просторная 4-х комнатная квартира в новом проекте в курортном пригороде Франкфурта на Майне …
$1,13 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Квартира 4 спальни в Bad Homburg vor der Hohe, Германия
Квартира 4 спальни
Bad Homburg vor der Hohe, Германия
Количество спален 4
Площадь 165 м²
Количество этажей 3
Просторная 4-х комнатная квартира в новом проекте в курортном пригороде Франкфурта на Майне …
$1,22 млн
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