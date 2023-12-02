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Дома в Альб-Дунай, Германия

1 объект найдено
Дом 5 спален с балконом, с гаражом, с подвалом в Эрбах, Германия
Дом 5 спален с балконом, с гаражом, с подвалом
Эрбах, Германия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Просторный особняк с двумя окружающими садами в сказочном месте недалеко от берегов Дуная на…
€589,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Альб-Дунай, Германия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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