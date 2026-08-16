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Квартиры в Норе, Франция

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610 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Rue de Creil, Франция
Квартира 2 спальни
Rue de Creil, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 2
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$173,125
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Квартира 1 спальня в Рубе, Франция
Квартира 1 спальня
Рубе, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$96,199
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Квартира 1 спальня в Рубе, Франция
Квартира 1 спальня
Рубе, Франция
Количество спален 1
Площадь 17 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$101,926
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It Is RealtyIt Is Realty
Квартира 3 спальни в Place dAmiens, Франция
Квартира 3 спальни
Place dAmiens, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$257,557
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Квартира 2 спальни в Туркуэн, Франция
Квартира 2 спальни
Туркуэн, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$361,761
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Квартира 2 спальни в Place dAmiens, Франция
Квартира 2 спальни
Place dAmiens, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$182,033
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 4 спальни в Rue de Creil, Франция
Квартира 4 спальни
Rue de Creil, Франция
Количество спален 4
Площадь 75 м²
Этаж 1
Воспользуйтесь нашими уникальными предложениями: таунхаус, особняк или квартира, которая ва…
$234,706
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Квартира 3 спальни в Place dAmiens, Франция
Квартира 3 спальни
Place dAmiens, Франция
Количество спален 3
Площадь 72 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$287,573
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Квартира 2 спальни в Туркуэн, Франция
Квартира 2 спальни
Туркуэн, Франция
Количество спален 2
Площадь 37 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$193,458
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Квартира 1 спальня в Рубе, Франция
Квартира 1 спальня
Рубе, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$95,055
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Квартира 2 спальни в Place dAmiens, Франция
Квартира 2 спальни
Place dAmiens, Франция
Количество спален 2
Площадь 51 м²
| Апартаменты
$205,271
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Квартира 1 спальня в Рубе, Франция
Квартира 1 спальня
Рубе, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$93,909
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Квартира 2 спальни в Туркуэн, Франция
Квартира 2 спальни
Туркуэн, Франция
Количество спален 2
Площадь 37 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$190,988
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Квартира 3 спальни в Croix, Франция
Квартира 3 спальни
Croix, Франция
Количество спален 3
Площадь 74 м²
Этаж 2
Менее чем в 10 км к северо-востоку от Лилля откройте для себя нашу новую жилплощадь в Круа, …
$486,841
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Квартира 2 спальни в Croix, Франция
Квартира 2 спальни
Croix, Франция
Количество спален 2
Площадь 49 м²
Этаж 1
Менее чем в 10 км к северо-востоку от Лилля откройте для себя нашу новую жилплощадь в Круа, …
$320,920
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Квартира 1 спальня в Рубе, Франция
Квартира 1 спальня
Рубе, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 5
| Апартаменты
$104,216
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Квартира 4 спальни в Rue de France, Франция
Квартира 4 спальни
Rue de France, Франция
Количество спален 4
Площадь 99 м²
Этаж 6
| Апартаменты
$711,671
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Квартира 2 спальни в Place dAmiens, Франция
Квартира 2 спальни
Place dAmiens, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Этаж 1
Жилплощадь предлагает 2-комнатные и 3-комнатные номера с парковочным местом и частным экстер…
$212,630
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Квартира 2 спальни в Place dAmiens, Франция
Квартира 2 спальни
Place dAmiens, Франция
Количество спален 2
Площадь 47 м²
Жилплощадь предлагает 2-комнатные и 3-комнатные номера с парковочным местом и частным экстер…
$232,382
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Квартира 2 спальни в Place dAmiens, Франция
Квартира 2 спальни
Place dAmiens, Франция
Количество спален 2
Площадь 40 м²
Этаж 3
Жилплощадь предлагает 2-комнатные и 3-комнатные номера с парковочным местом и частным экстер…
$210,306
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Квартира 2 спальни в Лилль, Франция
Квартира 2 спальни
Лилль, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$271,112
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Квартира 2 спальни в Place dAmiens, Франция
Квартира 2 спальни
Place dAmiens, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Этаж 5
| Апартаменты
$188,811
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Квартира 3 спальни в Place dAmiens, Франция
Квартира 3 спальни
Place dAmiens, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$272,081
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Квартира 2 спальни в Place dAmiens, Франция
Квартира 2 спальни
Place dAmiens, Франция
Количество спален 2
Площадь 46 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$187,843
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Квартира 1 спальня в Loos, Франция
Квартира 1 спальня
Loos, Франция
Количество спален 1
Площадь 17 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$98,762
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Квартира 4 спальни в Place dAmiens, Франция
Квартира 4 спальни
Place dAmiens, Франция
Количество спален 4
Площадь 88 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$338,891
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Квартира 2 спальни в Туркуэн, Франция
Квартира 2 спальни
Туркуэн, Франция
Количество спален 2
Площадь 54 м²
Этаж 2
Знаменитая жемчужина архитектуры и декора, украшавшая интерьеры на протяжении поколений, явл…
$394,295
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Квартира 1 спальня в Рубе, Франция
Квартира 1 спальня
Рубе, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$95,055
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Квартира 2 спальни в Лилль, Франция
Квартира 2 спальни
Лилль, Франция
Количество спален 2
Площадь 49 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$274,986
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Квартира 2 спальни в Place dAmiens, Франция
Квартира 2 спальни
Place dAmiens, Франция
Количество спален 2
Площадь 40 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$177,191
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Параметры недвижимости в Норе, Франция

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