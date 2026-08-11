French Tech Founder Talent Visa — ВНЖ Франции для основателей инновационных проектов

French Tech Founder Talent Visa — программа получения ВНЖ Франции для предпринимателей, экспертов и специалистов с сильным профессиональным опытом, которые планируют создать и развивать во Франции инновационный проект.
Программа входит в категорию Passeport Talent / carte talent и позволяет получить вид на жительство на срок до четырёх лет для основного заявителя и членов его семьи.
Основным условием является наличие инновационного экономического проекта, который будет реализовываться во Франции и получит предварительное признание французского государственного или уполномоченного публичного органа.
EU Unlockr специализируется на сопровождении заявителей по французским иммиграционным программам с 2021 года. Компания помогает оценить профессиональный профиль заявителя, разработать и адаптировать проект, подготовить документы, получить необходимое признание и пройти процедуру оформления визы и карты ВНЖ.
В стоимость входит комплексное сопровождение программы. Покупка недвижимости и фиксированные инвестиции в размере €300 000 для этой категории ВНЖ не требуются.
|Консульский сбор От €99 за каждого заявителя. Консульские сборы не возвращаются в случае отказа. Карта ВНЖ Ориентировочно €225 за выдачу карты ВНЖ каждому совершеннолетнему заявителю. Переводы и легализация документов Оплачиваются отдельно. Стоимость зависит от количества документов, страны их выдачи и требований к апостилированию или легализации. Медицинское страхование Стоимость определяется индивидуально в зависимости от возраста, состава семьи и условий страхового покрытия. Регистрация и деятельность компании Расходы на регистрацию юридического лица, юридический адрес, бухгалтерию, налоги, банковское обслуживание и фактическое развитие проекта рассчитываются отдельно. Важно уточнить у EU Unlockr, какие из перечисленных расходов уже включены в стоимость €15 000.
|15000.00 EUR
Для предварительной оценки
Для оформления программы
Окончательный список определяется после анализа гражданства заявителя, страны подачи, состава семьи и особенностей проекта.