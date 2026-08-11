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French Tech Founder Talent Visa — ВНЖ Франции для основателей инновационных проектов

Франция Франция
Срок получения: от 5 месяцев
Расходы: от
$17,126
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French Tech Founder Talent Visa — ВНЖ Франции для основателей инновационных проектов
ВНЖ
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О программе иммиграции

French Tech Founder Talent Visa — программа получения ВНЖ Франции для предпринимателей, экспертов и специалистов с сильным профессиональным опытом, которые планируют создать и развивать во Франции инновационный проект.

Программа входит в категорию Passeport Talent / carte talent и позволяет получить вид на жительство на срок до четырёх лет для основного заявителя и членов его семьи.

Основным условием является наличие инновационного экономического проекта, который будет реализовываться во Франции и получит предварительное признание французского государственного или уполномоченного публичного органа.

EU Unlockr специализируется на сопровождении заявителей по французским иммиграционным программам с 2021 года. Компания помогает оценить профессиональный профиль заявителя, разработать и адаптировать проект, подготовить документы, получить необходимое признание и пройти процедуру оформления визы и карты ВНЖ.

В стоимость входит комплексное сопровождение программы. Покупка недвижимости и фиксированные инвестиции в размере €300 000 для этой категории ВНЖ не требуются.

Преимущества
Срок получения
Срок получения
от 5 месяцев
Расходы
Расходы
от
$17,126
Длительность
Длительность
48 месяцев
Дополнительные расходы
Консульский сбор От €99 за каждого заявителя. Консульские сборы не возвращаются в случае отказа. Карта ВНЖ Ориентировочно €225 за выдачу карты ВНЖ каждому совершеннолетнему заявителю. Переводы и легализация документов Оплачиваются отдельно. Стоимость зависит от количества документов, страны их выдачи и требований к апостилированию или легализации. Медицинское страхование Стоимость определяется индивидуально в зависимости от возраста, состава семьи и условий страхового покрытия. Регистрация и деятельность компании Расходы на регистрацию юридического лица, юридический адрес, бухгалтерию, налоги, банковское обслуживание и фактическое развитие проекта рассчитываются отдельно. Важно уточнить у EU Unlockr, какие из перечисленных расходов уже включены в стоимость €15 000. 15000.00 EUR
Требования к заявителю
  • Заявитель не является гражданином ЕС, ЕЭЗ или Швейцарии.
  • Наличие профессионального, предпринимательского или экспертного опыта, позволяющего реализовать проект во Франции.
  • Наличие инновационного экономического проекта, планируемого к развитию на территории Франции.
  • Получение предварительного признания проекта французским государственным или уполномоченным публичным органом.
  • Подтверждение достаточных средств к существованию не ниже действующего французского минимального уровня оплаты труда.
  • По состоянию на июль 2026 года рекомендуется подтвердить ресурсы не менее €23 000 на одного основного заявителя.
  • Для пары рекомендуется располагать средствами от €30 000, для семьи с детьми — от €40 000.
  • Отсутствие серьёзных нарушений иммиграционного законодательства и оснований для отказа во въезде.
  • Готовность фактически заниматься реализацией заявленного проекта во Франции.
  • Предоставление достоверной информации о профессиональном опыте, образовании, семье и источниках средств.
Документы
Документы для заявителя

Для предварительной оценки

  • Резюме или CV с указанием образования и профессионального опыта.
  • Краткое описание профессиональной деятельности и предпринимательского опыта.
  • Информация о предполагаемом проекте или сфере интересов.
  • Сведения о составе семьи.
  • Контактные данные заявителя.

Для оформления программы

  • Действующий заграничный паспорт.
  • Анкета на долгосрочную визу.
  • Фотографии установленного формата.
  • Резюме и документы, подтверждающие профессиональный опыт.
  • Дипломы, сертификаты и другие документы об образовании при наличии.
  • Подробное описание инновационного проекта.
  • Бизнес-план и финансовая модель проекта.
  • Документ о признании проекта уполномоченным французским публичным органом.
  • Подтверждение достаточных финансовых ресурсов.
  • Подтверждение места проживания во Франции.
  • Медицинская страховка.
  • Свидетельство о браке для супруга.
  • Свидетельства о рождении детей.
  • Документы гражданского состояния с апостилем или легализацией, если это требуется.
  • Заверенные переводы документов на французский язык.
  • Дополнительные документы по запросу консульства или французских органов.

Окончательный список определяется после анализа гражданства заявителя, страны подачи, состава семьи и особенностей проекта.

Этапы получения программы
Этапы получения программы
от 2 месяца
1. Оставить заявку Срок: от 1 дня Первичная консультация, сбор основной информации о заявителе, его профессиональном опыте, целях и составе семьи. 2. Предварительная оценка профиля Срок: от 7 дней Заявитель предоставляет резюме. Специалисты анализируют его образование, опыт, компетенции и возможность участия в программе. 3. Заключение договора Срок: от 1 дня Согласование условий сопровождения, состава услуг, порядка оплаты, ответственности сторон и условий возврата средств. 4. Разработка инновационного проекта Срок: от 7 дней Формирование концепции проекта, адаптированной к профессиональному профилю заявителя. Подготовка описания, бизнес-модели, финансового плана и презентационных материалов. 5. Получение признания проекта Срок: индивидуально Проект направляется на рассмотрение уполномоченному французскому публичному органу. Для визовой подачи необходимо получить официальное положительное заключение о признании инновационного характера проекта. 6. Подготовка и подача на визу D Срок рассмотрения: ориентировочно от 2 месяцев Подготовка личных и семейных документов, заполнение анкет, запись в консульство или визовый центр и подача заявления на долгосрочную визу категории Talent Passport. 7. Въезд во Францию После получения визы заявитель и включённые в заявку члены семьи могут въехать во Францию и приступить к оформлению дальнейшего статуса. 8. Получение карты ВНЖ Срок: ориентировочно от 2 месяцев Если выдана виза, предусматривающая получение многолетней карты, заявление на карту ВНЖ необходимо подать в установленный срок после въезда. Максимальный срок действия карты — четыре года.
Права и обязанности после получения
Заявитель имеет право
  • Жить во Франции в течение срока действия ВНЖ.
  • Развивать одобренный инновационный проект.
  • Создать и управлять французской компанией.
  • Включить в программу супруга и несовершеннолетних детей.
  • Пользоваться упрощённой процедурой оформления статуса для семьи.
  • Путешествовать по странам Шенгенской зоны без отдельных виз.
  • Открывать банковские счета при прохождении банковской проверки.
  • Арендовать или приобретать недвижимость во Франции.
  • Пользоваться образовательными и медицинскими услугами на условиях французского законодательства.
  • Продлевать ВНЖ при сохранении оснований программы.
  • В дальнейшем претендовать на долгосрочный статус или гражданство при соблюдении требований к сроку проживания, интеграции, языку и другим условиям.
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French Tech Founder Talent Visa — ВНЖ Франции для основателей инновационных проектов
Франция Франция
от
$17,126
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Иммиграционный консультант
Eu-Unlockr
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Eu-Unlockr
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English, Русский