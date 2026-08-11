French Tech Founder Talent Visa — ВНЖ Франции для основателей инновационных проектов

О программе иммиграции

French Tech Founder Talent Visa — программа получения ВНЖ Франции для предпринимателей, экспертов и специалистов с сильным профессиональным опытом, которые планируют создать и развивать во Франции инновационный проект.

Программа входит в категорию Passeport Talent / carte talent и позволяет получить вид на жительство на срок до четырёх лет для основного заявителя и членов его семьи.

Основным условием является наличие инновационного экономического проекта, который будет реализовываться во Франции и получит предварительное признание французского государственного или уполномоченного публичного органа.

EU Unlockr специализируется на сопровождении заявителей по французским иммиграционным программам с 2021 года. Компания помогает оценить профессиональный профиль заявителя, разработать и адаптировать проект, подготовить документы, получить необходимое признание и пройти процедуру оформления визы и карты ВНЖ.

В стоимость входит комплексное сопровождение программы. Покупка недвижимости и фиксированные инвестиции в размере €300 000 для этой категории ВНЖ не требуются.