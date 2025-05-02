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Квартиры возле озера в Иль-де-Франсе, Франция

Париж
18
Нантер (округ)
5
Creteil
3
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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Route de Seine, Франция
Квартира 3 комнаты
Route de Seine, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 4/5
Шикарная квартира на берегу Сены рядом с Парижем 📍 Cormeilles-en-Parisis (95240) 🏡 L’E…
$413,225
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