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Квартиры с садом в Иль-де-Франсе, Франция

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18
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5
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13 объектов найдено
Квартира 1 комната в Villiers sur Marne, Франция
Квартира 1 комната
Villiers sur Marne, Франция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 32 м²
Количество этажей 5
Новый жилой комплекс в Вилье-Сюр-Марн, Иль‑де-Франс, Франция Комплекс состоит из двух корпу…
$233,024
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Квартира 2 комнаты в Rueil Malmaison, Франция
Квартира 2 комнаты
Rueil Malmaison, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 7
Новый жилой комплекс рядом с парком в Рюей-Мальмезон, Иль‑де-Франс, Франция В комплексе ест…
$354,737
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Квартира 2 комнаты в Л’Аи-ле-Роз, Франция
Квартира 2 комнаты
Л’Аи-ле-Роз, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 44 м²
Количество этажей 17
Новый жилой комплекс в Л'Э-ле-Роз, Иль‑де-Франс, Франция Благоустроенный жилой комплекс вкл…
$352,787
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Квартира 4 комнаты в Бри-сюр-Марн, Франция
Квартира 4 комнаты
Бри-сюр-Марн, Франция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 81 м²
Количество этажей 4
Новый уютный жилой комплекс в Бри-Сюр-Марн, Иль‑де-Франс, Франция Резиденция выполнена в кл…
$621,857
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Квартира 2 комнаты в Le Plessis Robinson, Франция
Квартира 2 комнаты
Le Plessis Robinson, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 7
Новый эксклюзивный жилой комплекс в Ле-Плесси-Робинсон, Иль‑де-Франс, Франция Комплекс сост…
$378,663
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Квартира 3 комнаты в Нёйи-сюр-Сен, Франция
Квартира 3 комнаты
Нёйи-сюр-Сен, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 73 м²
Количество этажей 8
Апартаменты в престижном жилом комплексе, Нёйи-сюр-Сене, Иль‑де-Франс, Франция Новый жилой …
$1,23 млн
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Квартира 4 комнаты в Пюто, Франция
Квартира 4 комнаты
Пюто, Франция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 77 м²
Количество этажей 6
Первоклассный новый жилой комплекс в Пюто, Иль‑де-Франс, Франция Жилой комплекс ка внутри т…
$809,341
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Квартира 3 комнаты в Route de Seine, Франция
Квартира 3 комнаты
Route de Seine, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 4/5
Шикарная квартира на берегу Сены рядом с Парижем 📍 Cormeilles-en-Parisis (95240) 🏡 L’E…
$413,225
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Квартира 2 комнаты в Plaisir, Франция
Квартира 2 комнаты
Plaisir, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 44 м²
Количество этажей 5
Новый жилой комплекс в исторической коммуне Плезир, Иль‑де-Франс, Франция Комплекс предлага…
$257,990
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Квартира 2 комнаты в La Queue en Brie, Франция
Квартира 2 комнаты
La Queue en Brie, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 4
Новый жилой комплекс в Ла Кё-ан-Бри, Иль‑де-Франс, Франция Комплекс предлагает современное …
$252,789
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Квартира 2 комнаты в Кретей, Франция
Квартира 2 комнаты
Кретей, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 5
Новый жилой комплекс рядом с парком в Кретей, Иль‑де-Франс, Франция Современный жилой компл…
$262,464
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Квартира 2 комнаты в Le Plessis Robinson, Франция
Квартира 2 комнаты
Le Plessis Robinson, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 7
Изысканный новый жилой комплекс в Ле-Плесси-Робинсон, Иль‑де-Франс, Франция Здание в неокла…
$311,981
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Квартира 3 комнаты в Garches, Франция
Квартира 3 комнаты
Garches, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 62 м²
Количество этажей 5
Новый жилой комплекс в центре Гарша, Иль‑де-Франс, Франция Жилой комплекс, окруженный зелен…
$591,922
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Типы недвижимости в Иль-де-Франсе

однокомнатные
двухкомнатные
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Параметры недвижимости в Иль-де-Франсе, Франция

с террасой
с видом на озеро
Недорогая
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