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Квартиры-студии в Иль-де-Франсе, Франция

Нантер (округ)
9
Л’Э-ле-Роз
29
Nogent sur Marne
14
Париж
3
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74 объекта найдено
Студия 1 спальня в Кашан, Франция
Студия 1 спальня
Кашан, Франция
Количество спален 1
Площадь 22 м²
Этаж 5
Расположенная в самом центре кампуса, эта жилплощадь находится недалеко от известных универс…
$130,336
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Студия в Пюто, Франция
Студия
Пюто, Франция
Площадь 49 м²
Этаж 3
В самом центре западной части Парижа, в нескольких минутах от Ла-Дефанс, вас ждут приятные …
$638,167
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Студия 1 спальня в Кашан, Франция
Студия 1 спальня
Кашан, Франция
Количество спален 1
Площадь 20 м²
Этаж 6
Расположенная в самом центре кампуса, эта жилплощадь находится недалеко от известных универс…
$98,181
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Студия 1 спальня в Massy, Франция
Студия 1 спальня
Massy, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 1
Этот участок, расположенный в здании A-B, на втором этаже, обслуживаемый лифтами, лестницами…
$100,012
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Студия в Жуанвиль-ле-Пон, Франция
Студия
Жуанвиль-ле-Пон, Франция
Площадь 33 м²
Этаж 3
В самом центре Жуанвиль-ле-Пон насладитесь привилегией изысканной жилплощади на спокойном б…
$337,130
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Студия 1 спальня в Кашан, Франция
Студия 1 спальня
Кашан, Франция
Количество спален 1
Площадь 20 м²
Этаж 3
Расположенная в самом центре кампуса, эта жилплощадь находится недалеко от известных универс…
$139,491
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Студия 1 спальня в Сержи, Франция
Студия 1 спальня
Сержи, Франция
Количество спален 1
Площадь 20 м²
Этаж 3
Описание управляющего.Дочерняя компания присутствует на рынке частных жилплощадей для студен…
$99,097
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Студия 1 спальня в Жуанвиль-ле-Пон, Франция
Студия 1 спальня
Жуанвиль-ле-Пон, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
| Студия
$110,540
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Студия в Жуанвиль-ле-Пон, Франция
Студия
Жуанвиль-ле-Пон, Франция
Площадь 34 м²
Этаж 1
В самом центре Жуанвиль-ле-Пон насладитесь привилегией изысканной жилплощади на спокойном б…
$422,953
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Студия в Жуанвиль-ле-Пон, Франция
Студия
Жуанвиль-ле-Пон, Франция
Площадь 38 м²
В самом центре Жуанвиль-ле-Пон насладитесь привилегией изысканной жилплощади на спокойном б…
$409,221
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Студия 1 спальня в Исси-ле-Мулино, Франция
Студия 1 спальня
Исси-ле-Мулино, Франция
Количество спален 1
Площадь 33 м²
Исси-ле-Мулино – это новаторский «Умный город» у ворот Парижа. Иль-де-Сен расположен на ост…
$257,468
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Студия в Пюто, Франция
Студия
Пюто, Франция
Площадь 41 м²
Этаж 2
В самом центре западной части Парижа, в нескольких минутах от Ла-Дефанс, вас ждут приятные …
$559,175
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Студия 1 спальня в Кашан, Франция
Студия 1 спальня
Кашан, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 1
Удобная и практичная, эта студенческая жилплощадь в Кашане имеет качественные складские поме…
$122,440
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Студия 1 спальня в Massy, Франция
Студия 1 спальня
Massy, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 5
В динамично развивающемся районе, где соседствуют многочисленные штаб-квартиры компаний миро…
$111,913
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Студия 1 спальня в Massy, Франция
Студия 1 спальня
Massy, Франция
Количество спален 1
Площадь 23 м²
Этаж 5
В динамично развивающемся районе, где соседствуют многочисленные штаб-квартиры компаний миро…
$135,028
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Студия 1 спальня в Париж, Франция
Студия 1 спальня
Париж, Франция
Количество спален 1
Площадь 21 м²
Этаж 2
| Студия
$188,238
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Студия 1 спальня в Иври-сюр-Сен, Франция
Студия 1 спальня
Иври-сюр-Сен, Франция
Количество спален 1
Площадь 22 м²
Этаж 1
Расположенная во внутреннем пригороде Парижа, эта жилплощадь рядом с линией метро 7 (Пьер и …
$143,381
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Студия 1 спальня в Курбевуа, Франция
Студия 1 спальня
Курбевуа, Франция
Количество спален 1
Площадь 17 м²
Этаж 3
| Студия
$121,296
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Студия 1 спальня в Париж, Франция
Студия 1 спальня
Париж, Франция
Количество спален 1
Площадь 23 м²
Комплекс зданий с архитектурой ар-деко 1930-х годов. 60 м от станции метро "Журден". | Студия
$188,810
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Студия 1 спальня в Сержи, Франция
Студия 1 спальня
Сержи, Франция
Количество спален 1
Площадь 16 м²
Этаж 2
Описание управляющего.Дочерняя компания присутствует на рынке частных жилплощадей для студен…
$84,793
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Студия 1 спальня в Кашан, Франция
Студия 1 спальня
Кашан, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 1
Расположенная в самом центре кампуса, эта жилплощадь находится недалеко от известных универс…
$110,196
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Студия 1 спальня в Кашан, Франция
Студия 1 спальня
Кашан, Франция
Количество спален 1
Площадь 23 м²
Этаж 4
Расположенная в самом центре кампуса, эта жилплощадь находится недалеко от известных универс…
$159,745
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Студия 1 спальня в Сержи, Франция
Студия 1 спальня
Сержи, Франция
Количество спален 1
Площадь 23 м²
Описание управляющего.Дочерняя компания присутствует на рынке частных жилплощадей для студен…
$104,475
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Студия в Жуанвиль-ле-Пон, Франция
Студия
Жуанвиль-ле-Пон, Франция
Площадь 27 м²
Этаж 2
В самом центре Жуанвиль-ле-Пон насладитесь привилегией изысканной жилплощади на спокойном б…
$281,499
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Студия 1 спальня в Иври-сюр-Сен, Франция
Студия 1 спальня
Иври-сюр-Сен, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 1
| Студия
$100,127
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Студия 1 спальня в Кашан, Франция
Студия 1 спальня
Кашан, Франция
Количество спален 1
Площадь 22 м²
Этаж 3
Удобная и практичная, эта студенческая жилплощадь в Кашане имеет качественные складские поме…
$130,794
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Студия в Пюто, Франция
Студия
Пюто, Франция
Площадь 41 м²
Этаж 2
В самом центре западной части Парижа, в нескольких минутах от Ла-Дефанс, вас ждут приятные …
$492,337
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Студия 1 спальня в Иври-сюр-Сен, Франция
Студия 1 спальня
Иври-сюр-Сен, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Расположенная во внутреннем пригороде Парижа, эта жилплощадь рядом с линией метро 7 (Пьер и …
$99,898
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Студия 1 спальня в Иври-сюр-Сен, Франция
Студия 1 спальня
Иври-сюр-Сен, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 3
Расположенная во внутреннем пригороде Парижа, эта жилплощадь рядом с линией метро 7 (Пьер и …
$113,286
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Студия в Пюто, Франция
Студия
Пюто, Франция
Площадь 41 м²
Этаж 3
В самом центре западной части Парижа, в нескольких минутах от Ла-Дефанс, вас ждут приятные …
$498,413
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Параметры недвижимости в Иль-де-Франсе, Франция

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