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Квартиры с гаражом в Иль-де-Франсе, Франция

Нантер (округ)
700
Saint Denis
538
Л’Э-ле-Роз
481
Nogent sur Marne
394
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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Париж, Франция
Квартира 2 комнаты
Париж, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 2/4
Квартира в 15 мин. от Парижа.                                                               …
$470,728
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Типы недвижимости в Иль-де-Франсе

квартиры-студии
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Параметры недвижимости в Иль-де-Франсе, Франция

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