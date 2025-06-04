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Квартиры-студии в Нанси, Франция

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3 объекта найдено
Студия 1 спальня в Нанси, Франция
Студия 1 спальня
Нанси, Франция
Количество спален 1
Площадь 39 м²
Этаж 4
| Студия
$200,339
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Студия 1 спальня в Нанси, Франция
Студия 1 спальня
Нанси, Франция
Количество спален 1
Площадь 39 м²
Этаж 5
| Студия
$221,284
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Студия 1 спальня в Нанси, Франция
Студия 1 спальня
Нанси, Франция
Количество спален 1
Площадь 34 м²
Этаж 5
| Студия
$184,403
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Параметры недвижимости в Нанси, Франция

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