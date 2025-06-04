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Квартиры-студии в Metz, Франция

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8 объектов найдено
Студия 1 спальня в Мец, Франция
Студия 1 спальня
Мец, Франция
Количество спален 1
Площадь 33 м²
Этаж 2
| Студия
$127,261
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Студия 1 спальня в Мец, Франция
Студия 1 спальня
Мец, Франция
Количество спален 1
Площадь 32 м²
Этаж 1
| Студия
$152,531
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Студия 1 спальня в Мец, Франция
Студия 1 спальня
Мец, Франция
Количество спален 1
Площадь 27 м²
Этаж 1
| Студия
$111,894
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Студия 1 спальня в Мец, Франция
Студия 1 спальня
Мец, Франция
Количество спален 1
Площадь 26 м²
Этаж 2
| Студия
$107,569
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Студия 1 спальня в Мец, Франция
Студия 1 спальня
Мец, Франция
Количество спален 1
Площадь 38 м²
Этаж 4
| Студия
$141,831
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Студия 1 спальня в Мец, Франция
Студия 1 спальня
Мец, Франция
Количество спален 1
Площадь 27 м²
Этаж 2
| Студия
$113,829
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Студия 1 спальня в Мец, Франция
Студия 1 спальня
Мец, Франция
Количество спален 1
Площадь 38 м²
Этаж 3
| Студия
$138,644
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Студия 1 спальня в Мец, Франция
Студия 1 спальня
Мец, Франция
Количество спален 1
Площадь 49 м²
Этаж 4
| Студия
$161,182
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Параметры недвижимости в Metz, Франция

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