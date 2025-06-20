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Квартиры в Bischheim, Франция

двухкомнатные
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3 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Bischheim, Франция
Квартира 2 спальни
Bischheim, Франция
Количество спален 2
Площадь 47 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$276,056
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Квартира 2 спальни в Bischheim, Франция
Квартира 2 спальни
Bischheim, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$252,955
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Квартира 2 спальни в Bischheim, Франция
Квартира 2 спальни
Bischheim, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$247,180
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