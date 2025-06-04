Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Франция
  3. Нанси
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Нанси, Франция

квартиры-студии
3
однокомнатные
3
двухкомнатные
22
трехкомнатные
31
Квартира Удалить
Очистить
57 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Нанси, Франция
Квартира 2 спальни
Нанси, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$210,584
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Нанси, Франция
Квартира 2 спальни
Нанси, Франция
Количество спален 2
Площадь 40 м²
| Апартаменты
$210,584
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Нанси, Франция
Квартира 2 спальни
Нанси, Франция
Количество спален 2
Площадь 40 м²
| Апартаменты
$188,387
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Нанси, Франция
Квартира 2 спальни
Нанси, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
| Апартаменты
$175,297
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Нанси, Франция
Квартира 3 спальни
Нанси, Франция
Количество спален 3
Площадь 59 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$258,392
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Нанси, Франция
Студия 1 спальня
Нанси, Франция
Количество спален 1
Площадь 39 м²
Этаж 4
| Студия
$200,339
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Нанси, Франция
Квартира 2 спальни
Нанси, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$202,616
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Нанси, Франция
Квартира 3 спальни
Нанси, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$237,903
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Нанси, Франция
Квартира 3 спальни
Нанси, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$237,903
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Нанси, Франция
Квартира 2 спальни
Нанси, Франция
Количество спален 2
Площадь 40 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$202,616
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Нанси, Франция
Квартира 2 спальни
Нанси, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
| Апартаменты
$204,892
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Нанси, Франция
Квартира 2 спальни
Нанси, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
| Апартаменты
$210,584
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Нанси, Франция
Квартира 3 спальни
Нанси, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$231,642
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Нанси, Франция
Квартира 2 спальни
Нанси, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$188,387
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Нанси, Франция
Квартира 3 спальни
Нанси, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$252,701
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Нанси, Франция
Квартира 3 спальни
Нанси, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$256,115
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Нанси, Франция
Квартира 3 спальни
Нанси, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$241,887
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Нанси, Франция
Квартира 3 спальни
Нанси, Франция
Количество спален 3
Площадь 59 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$258,392
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Нанси, Франция
Квартира 2 спальни
Нанси, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$210,584
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Нанси, Франция
Квартира 3 спальни
Нанси, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
| Апартаменты
$253,270
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Нанси, Франция
Квартира 3 спальни
Нанси, Франция
Количество спален 3
Площадь 59 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$241,887
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Нанси, Франция
Квартира 3 спальни
Нанси, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
| Апартаменты
$249,286
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Нанси, Франция
Квартира 3 спальни
Нанси, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$252,701
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Нанси, Франция
Квартира 3 спальни
Нанси, Франция
Количество спален 3
Площадь 59 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$252,701
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Нанси, Франция
Квартира 2 спальни
Нанси, Франция
Количество спален 2
Площадь 40 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$195,217
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Нанси, Франция
Квартира 2 спальни
Нанси, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
| Апартаменты
$194,079
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Нанси, Франция
Квартира 2 спальни
Нанси, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$208,307
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Нанси, Франция
Квартира 3 спальни
Нанси, Франция
Количество спален 3
Площадь 59 м²
| Апартаменты
$248,147
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Нанси, Франция
Студия 1 спальня
Нанси, Франция
Количество спален 1
Площадь 39 м²
Этаж 5
| Студия
$221,284
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Нанси, Франция
Квартира 3 спальни
Нанси, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$261,807
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Нанси, Франция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти