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Квартиры в Кольмаре, Франция

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13 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Кольмар, Франция
Квартира 3 спальни
Кольмар, Франция
Количество спален 3
Площадь 55 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$494,938
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Квартира 2 спальни в Кольмар, Франция
Квартира 2 спальни
Кольмар, Франция
Количество спален 2
Площадь 46 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$464,907
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Квартира 3 спальни в Кольмар, Франция
Квартира 3 спальни
Кольмар, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$575,791
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Квартира 2 спальни в Кольмар, Франция
Квартира 2 спальни
Кольмар, Франция
Количество спален 2
Площадь 49 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$471,837
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Квартира 2 спальни в Кольмар, Франция
Квартира 2 спальни
Кольмар, Франция
Количество спален 2
Площадь 60 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$506,488
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Квартира 2 спальни в Кольмар, Франция
Квартира 2 спальни
Кольмар, Франция
Количество спален 2
Площадь 48 м²
| Апартаменты
$444,116
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Квартира 1 спальня в Кольмар, Франция
Квартира 1 спальня
Кольмар, Франция
Количество спален 1
Площадь 31 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$349,402
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Квартира 2 спальни в Кольмар, Франция
Квартира 2 спальни
Кольмар, Франция
Количество спален 2
Площадь 47 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$448,736
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Квартира 3 спальни в Кольмар, Франция
Квартира 3 спальни
Кольмар, Франция
Количество спален 3
Площадь 66 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$587,342
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Квартира 2 спальни в Кольмар, Франция
Квартира 2 спальни
Кольмар, Франция
Количество спален 2
Площадь 59 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$494,938
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Квартира 3 спальни в Кольмар, Франция
Квартира 3 спальни
Кольмар, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
| Апартаменты
$591,962
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Квартира 2 спальни в Кольмар, Франция
Квартира 2 спальни
Кольмар, Франция
Количество спален 2
Площадь 47 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$456,821
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Квартира 3 спальни в Кольмар, Франция
Квартира 3 спальни
Кольмар, Франция
Количество спален 3
Площадь 67 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$587,342
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