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Замки в Жиронде, Франция

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Бордо
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4 объекта найдено
Замок 18 комнат в Жиронда, Франция
Замок 18 комнат
Жиронда, Франция
Число комнат 18
Количество спален 10
Площадь 1 036 м²
Замок 18 комнат 10 спален 1036 м²                    В Жиронде, в 40 км от Бордо, у ворот…
$2,51 млн
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Замок 10 комнат в 11, Франция
Замок 10 комнат
11, Франция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 157 м²
Количество этажей 3
Замок, располржегнный в 10-ти минутах от Бордо, французская и элегантная архитектура Площадь…
Цена по запросу
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Замок 15 комнат в Бордо, Франция
Замок 15 комнат
Бордо, Франция
Число комнат 15
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 833 м²
Количество этажей 2
Замок после реновации, 15 комнат, 7 спален, 6 ванных комнат,  рабочий кабинет. На территории…
$2,07 млн
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LDV InvestLDV Invest
Замок 15 комнат в Бордо, Франция
Замок 15 комнат
Бордо, Франция
Число комнат 15
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 800 м²
Количество этажей 3
Замок эпохи Ренессанс. Находится, в 20 километрах от Бордо. История замка начиинается в 12-м…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Жиронде, Франция

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