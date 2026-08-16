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Жилье в Эсне, Франция

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2 объекта найдено
Замок 14 комнат в Лез-Юлис, Франция
Замок 14 комнат
Лез-Юлис, Франция
Число комнат 14
Количество этажей 3
"Замок Спящей Красавицы" смотрящийся в зеркальное озеро. Пожалуй один из самых впечатляющ…
$15,07 млн
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Замок 25 комнат в Route Forestiere dOrleans, Франция
Замок 25 комнат
Route Forestiere dOrleans, Франция
Число комнат 25
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 600 м²
Редкость! Замок в 65 км от Парижа в исключительном состоянии Величественный замок площадь…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Эсне, Франция

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