Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан

Цена по запросу

Сдача в: 2023

Новостройка Qorasuv River Residence Новый жилой комплекс с развитой инфраструктурой, и расположением в 10 минутах езды от центральной части города. Комплекс будет оснащён собственным наземным и подземным паркингом, и детской площадкой. Также стоит отметить, что QORASUV RIVER RESIDENCE расположен в одной из самых озеленённых зон города. Специальное предложение 3-х этапная программа рассрочки Первоначальный взнос от 50% До завершения строительства по 7 000 000 сумов ежемесячно Информация Общая площадь проекта2800 кв. метров Количество зданий 6 Этажность10 Цена за м²от 8 000 000 сум Рассрочка