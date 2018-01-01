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Qorasuvriver

Карасу-6 ул.Карасу буйи
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Qorasuvriver
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Новостройки
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Многоквартирный жилой дом ЖК «ZAMIN GREAT CITY»
Многоквартирный жилой дом ЖК «ZAMIN GREAT CITY»
Йик-Ота, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: Qorasuvriver
ЖК «ZAMIN GREAT CITY» — 8-этажный кирпичный дом.   Основные преимущества ЖК «ZAMIN GREAT CITY»: * Дом премиум-класса • Удобное расположение * Развитая инфраструктура * Беседки, скамейки, фонтан • Домофон * качественный бесшумный лифт   Планы квартир: 2 комнаты — 35 м2; 40 м2; 3 комнаты-75 м2; 80 м2;   Квартиры включают в себя: • Входнуя дверь • Пластиковые окна • Перегородки между комнатами * Счетчики * Двухконтурный котел   Условия оплаты: * Первоначальный взнос 50%, рассрочка на 18 месяцев! * Скидка 5% при 100% оплате!   Срок сдачи: 2 квартал 2024 г. (1 год)   Адрес: Бектемирский район г. Ташкент, ул. Хусейна бойкаро, д. 64 Ориентир: БЕКТЕМИРСКИЙ РОВД, школа № 290.   Информация: https://t.me/zamingreatcity
Многоквартирный жилой дом ЖК "Qorasuv River Residence"
Многоквартирный жилой дом ЖК "Qorasuv River Residence"
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2023
Застройщик: Qorasuvriver
Новостройка Qorasuv River Residence Новый жилой комплекс с развитой инфраструктурой, и расположением в 10 минутах езды от центральной части города. Комплекс будет оснащён собственным наземным и подземным паркингом, и детской площадкой. Также стоит отметить, что QORASUV RIVER RESIDENCE расположен в одной из самых озеленённых зон города. Специальное предложение  3-х этапная программа рассрочки Первоначальный взнос от 50% До завершения строительства по 7 000 000 сумов ежемесячно Информация Общая площадь проекта2800 кв. метров Количество зданий 6 Этажность10 Цена за м²от 8 000 000 сум Рассрочка
Наши агенты в Узбекистан
Шерзод Алишерович
Шерзод Алишерович
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UPM

Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.

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