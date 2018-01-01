Новостройка Qorasuv River Residence
Новый жилой комплекс с развитой инфраструктурой, и расположением в 10 минутах езды от центральной части города. Комплекс будет оснащён собственным наземным и подземным паркингом, и детской площадкой. Также стоит отметить, что QORASUV RIVER RESIDENCE расположен в одной из самых озеленённых зон города.
Специальное предложение
3-х этапная программа рассрочки
Первоначальный взнос от 50%
До завершения строительства по 7 000 000 сумов ежемесячно
Информация
Общая площадь проекта2800 кв. метров
Количество зданий 6
Этажность10
Цена за м²от 8 000 000 сум
Рассрочка
Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.