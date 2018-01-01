Сегодня мы хотим дать вам краткую информацию о процессе строительства ЖК“CHINARA PARK”
Прочность фундамента зависит от многих факторов!
На начальном этапе строительства особо важную роль играет качество материалов, используемых для возведения фундамента и каркаса здания. При строительстве комплекса мы используем только качественную арматуру!
Долгожданный старт продаж квартир "CHINARA PARK "
Новостройка "CHINARA PARK" объявляет о старте продаж и предлагает квартиры по приемлемым ценам, удобную парковку для жильцов, а также условия для комфортной жизни
Мы создаём мечту, и предлагаем вам воплотить ее в реальность.
Chinara Park
Тип строительство монолитный
Этажность 9
Стены из газаблока.
Двухконтурный котёл
Квартиры в комплексе 1342
160 гектар экологическая зона
Экологический чистый микрорайон
Круглосуточная охраняемая территория
Камера видеонаблюдения 24/7
WORKОUT площадка
Детская площадка
Стадион
Супермаркет
Надземные и подземные стоянки
До больницы 2 минут
До школы 8 минут
До рынка 10 минут
До парка 15 минут
Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.