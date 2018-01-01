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MIROBI BUXORO

Бухара холалар дустлиги 2
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MIROBI BUXORO
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Многоквартирный жилой дом жк “LOFT_RESIDENCE”
Многоквартирный жилой дом жк “LOFT_RESIDENCE”
город Бухара, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2025
Застройщик: MIROBI BUXORO
Жилой комплекс LOFT RESIDENCE Стартует продажи апартаментов в нашем втором проекте — высококлассном жилом комплексе “LOFT_RESIDENCE” в величающем проекте " Бухара Сити " В жилом комплексе выставлены на реализацию магазины и квартиры площадью: Магазины с подвальным помещением- 42.26 / 56.60 / 73.56 / 82.5 / 85 / 93 / 96 / 105 / 120 / 126.72 м² 1 — Комнатные: 56.60 м² 2 — Комнатные: от 75.50 / 80 / 83.64 м² 3 — Комнатные: 105 м² В строительстве применяются только качественные материалы — Высококачественная арматура, бетон высокой марки, надёжные газоблоки, произведённые по всем мировым стандартам на Турецком оборудовании. В LOFT Residence будут установлены надёжные лифты от Турецкого производителя " Grand Group Tech " Адрес: г. Бухара, ул. Саноатчилар, напротив БУХСЭС, рядом с гостиницей ТУРОН.
Наши агенты в Узбекистан
Firdavs Firuz ugli Turayev
Firdavs Firuz ugli Turayev
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UPM

Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.

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