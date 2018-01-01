город Бухара, Узбекистан

Цена по запросу

Сдача в: 2025

Жилой комплекс LOFT RESIDENCE Стартует продажи апартаментов в нашем втором проекте — высококлассном жилом комплексе “LOFT_RESIDENCE” в величающем проекте " Бухара Сити " В жилом комплексе выставлены на реализацию магазины и квартиры площадью: Магазины с подвальным помещением- 42.26 / 56.60 / 73.56 / 82.5 / 85 / 93 / 96 / 105 / 120 / 126.72 м² 1 — Комнатные: 56.60 м² 2 — Комнатные: от 75.50 / 80 / 83.64 м² 3 — Комнатные: 105 м² В строительстве применяются только качественные материалы — Высококачественная арматура, бетон высокой марки, надёжные газоблоки, произведённые по всем мировым стандартам на Турецком оборудовании. В LOFT Residence будут установлены надёжные лифты от Турецкого производителя " Grand Group Tech " Адрес: г. Бухара, ул. Саноатчилар, напротив БУХСЭС, рядом с гостиницей ТУРОН.