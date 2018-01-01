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AZIYAUNIVERSAL INVEST LYUKS

Samarqand viloyati, Samarqand tumani, Qaynama QFY Quyi Qaynama mahallasi
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AZIYAUNIVERSAL INVEST LYUKS
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Многоквартирный жилой дом ЖК  “TARAQQIYOT”
Многоквартирный жилой дом ЖК  “TARAQQIYOT”
Каттакурган, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: AZIYAUNIVERSAL INVEST LYUKS
ЖК  “TARAQQIYOT” 7-этажные здания Удобное расположение Беспроцентная рассрочка   Отдельные солнечные панели для лифтов, современный лифт на каждом подъезде Рядом с ЖК находятся школа, детский сад, районный центр и музыкальные школы. Современные парки развлечений. Тип строение полностью из кирпича;   Будущие жители переедут в уютный и комфортный район, где в шаговой доступности находится всё для полноценной жизни-супермаркеты, поликлиника , магазины, так же на территории квартала также есть действующая современная школа и детский сад.
Наши агенты в Узбекистане
Ашурова Малика
Ашурова Малика
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UPM

Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.

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